गैजेट डेस्क. ओप्पो के सब ब्रांड रियलमी का रियलमी 3 स्मार्टफोन इंडिया की बेस्ट सेलिंग लिस्ट में शामिल हो गया है। काउंटरप्वाइंट की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2019 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इस स्मार्टफोन को सबसे ज्यादा खरीदा गया। कंपनी के सीईओ माधव सेठ ने ट्वीट करके अपनी खुशी जाहिर करते हुए लोगों का धन्यवाद भी किया है। भारत में ये स्मार्टफोन 3 वैरिएंट में आ रहा है।

रियलमी के सीईओ माधव सेठ का ट्वीट

No.1 selling model online - realme 3 (March 2019). Thank you guys for the love, we still have a long way to go! pic.twitter.com/FCzaNgHGle