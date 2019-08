गैजेट डेस्क. चीनी स्मार्टफोन कंपनी रियलमी के लेटेस्ट स्मार्टफोन रियलमी 5 की पहली सेल मंगलवार 27 अगस्त से शुरू होगी। रैम और स्टोरेज के हिसाब से फोन को तीन वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसके बेस वैरिएंट की कीमत 9,999 रुपए है जबकि इसके टॉप वैरिएंट की कीमत 11,999 रुपए है। इसे रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा फ्लिपकार्ट के खरीदा जा सकेगा। कंपनी ने इसके साथ रियलमी 5 प्रो को भी लॉन्च किया था। इसकी बिक्री 4 सितंबर से शुरू होगी।

Take control of Quad Power with #realme5

- 5000mAh battery

- 12MP AI Quad Camera

- Snapdragon 665 AIE

- Crystal Design

Price starts at ₹9,999.

