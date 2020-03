दैनिक भास्कर Mar 21, 2020, 06:00 PM IST

गैजेट डेस्क. चीनी कंपनी रियलमी अगले हफ्ते भारतीय में नई स्मार्टफोन सीरीज नारजो लॉन्च करने की तैयारी में है। सीरीज में दो स्मार्टफोन नारजो10 और नारजो 10A लॉन्च किए जाएंगे। लेकिन लॉन्चिंग से पहले ही नारजो10 स्मार्टफोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन सामने आ गई है। हाल ही में टिप्सटर ईशान अग्रवाल ने फोन को रिटेल स्टोर पर स्पॉट किया और फोन की तस्वीरें भी ट्विटर पर शेयर की।



रिपोर्ट के मुताबिक, नारजो10 पिछले हफ्ते म्यांमार में लॉन्च हुए रियलमी 6i का ही रीब्रांड वर्जन है। वहीं नारजो 10A को थाईलैंड में लॉन्च हुए रियलमी C3 का रीब्रांड वर्जन कहा जा रहा है। नारजो सीरीज के दोनों फोन 5000 एमएएच बैटरी मिलेगी। इन्हें 26 मार्च को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा।

15 हजार से कम होगी भारत में कीमत

ट्विटर पर फोटोज शेयर करते हुए ईशान ने बताया कि रियलमी नारजो 10 में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो जी80 प्रोसेसर मिलेगा और इसकी कीमत 15 हजार रुपए से कम होगी। म्यांमार में लॉन्च हुए रियलमी 6i की शुरुआती कीमत 13,300 रुपए है जो इसके 3 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वैरिएंट की कीमत है जबकि इसके 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वाले वैरिएंट की कीमत 16,000 रुपए है।

यह हो सकते हैं रियलमी नारजो 10 के स्पेसिफिकेशन

ईशान अग्रवाल का ट्वीट

One of my source just tipped that RMX2040, possibly the upcoming #realme Narzo 10, was spotted in retail store and had a pretty decent benchmark score. The Mediatek G80 seems like a good processor, on par with SD712. Looks like Narzo will start from sub-15K segment?#realmeNarzo10 pic.twitter.com/0c1NMnZg8p