गैजेट डेस्क. पिछले हफ्ते रियलमी ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन रियलमी X की चीन में लॉन्च किया जिसके बाद जून में इसे भारत में लॉन्च किया जाना है। कंपनी के सीईओ माधव सेठ ने बताया कि भारत में लॉन्च होने वाले रियलमी X के स्पेसिफिकेशन और फीचर चीन में लॉन्च हुए वैरिएंट से अलग होंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि इसे ओनियन और गार्लिक कलर के साथ एक और स्पेशल कलर वैरिएंट में लॉन्च किया जाएगा, जिसे खासतौर पर भारत के लिए ही बनाया गया है। सेठ ने आगे बताया कि भारत में फोन की कितनी 18 हजार रुपए के लगभग हो सकती है।

सेठ ने ट्वीट के जरिए लोगों को यह जानकारी दी

#realmeX may not necessarily launch at the same specs in India.



We are planning to have an #realmeXIndian version and

pricing maybe around 18k.



Apart from Garlic and Onion, 😊



we will also have one more special variant for India.👍

RT and Guess?