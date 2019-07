गैजेट डेस्क. रियलमी X 15 जुलाई को भारत में लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए ब्लाइंड ऑर्डर सेल का अनाउंसमेंट किया है। सेल में भाग लेकर फोन को प्री-बुक किया जा सकेगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन और बुकिंग अमाउंट देना होगा। यह सेल 14 जुलाई तक चलेगी। रियलमी X की पहली सेल 22 जुलाई से शुरू होगी।

कंपनी ने ट्वीट के जरिए दी जानकारी

Be the first to #LeapToPremium! Blind order bookings for #realmeX are open between 11th-14th July. Hurry and grab this Xtraordinary chance on https://t.co/reDVoAlOE1. https://t.co/biCWrhPgCh pic.twitter.com/WI3POV2HQu