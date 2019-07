गैजेट डेस्क. चीनी स्मार्टफोन कंपनी श्याओमी 4 जुलाई को ए-सीरीज के लेटेस्ट स्मार्टफोन रेडमी 7ए को लॉन्च करने जा रही है। इससे पहले भी कंपनी ए-सीरीज के 4ए, 5ए और 6ए को भारतीय बाजार में लॉन्च कर चुकी है। कंपनी का कहना है कि वह ए-सीरीज के कुल 2.36 करोड़ यूनिट्स बेच चूकी है। 7ए को रेडमी 6ए के अपग्रेड वर्जन को तौर पर लॉन्च किया जा रहा है। श्याओमी इंडिया के सीईओ मनु जैन ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इसके भारत में आने की जानकारी दी। हालांकि उन्होंने इसकी तारीख को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है। रेडमी 7ए चीन में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। इसे एमआई डॉट कॉम, एमआई होम स्टोर के अलावा फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा।

