Dainik Bhaskar Mar 19, 2019, 11:45 AM IST

श्याओमी ने सबसे पहले इसे फिलीपींस में लॉन्च किया था

भारतीय बाजार में 5 हजार रुपए हो सकती है कीमत

गैजेट डेस्क. चीनी स्मार्टफोन कंपनी श्याओमी भारत में अपनी नई गो सीरीज फोन को लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने सबसे पहले रेडमी गो फिलीपींस में लॉन्च किया था। अब कंपनी इसे भारत में लॉन्च करने जा रही है जिसे दिल्ली में हो रहे इवेंट में लॉन्च किया जाएगा।

रेडमी गो के हाइलाइट्स

रेडमी गो में 5 इंच की एचडी डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 SoC प्रोसेसर, 1 जीबी रैम और 332 जीबी स्टोरेज मिलेगा।

एंड्रॉयड ओरियो पर चलने वाले इसे फोन में गूगल असिस्टेंट फीचर मिलेगा जो हिंदी भाषा में होगा।

ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर हो रही फोन की कैपेंनिंग

#AapkiNayiDuniya is just an hour away! RT if you know what is coming.

Join us for the livestream here: https://t.co/Rh628XGvNS pic.twitter.com/cNWlYEX8us — Redmi India (@RedmiIndia) March 19, 2019

Never let your phone stop you. #AapkiNayiDuniya

Hit 'NOTIFY ME' here: https://t.co/Yr5niAejNN to get the livestream alert. pic.twitter.com/043pULgXWI — Redmi India (@RedmiIndia) March 18, 2019

Mi fans, there's something coming your way tomorrow! Any guesses? #AapkiNayiDuniya



Hit 'NOTIFY ME' here: https://t.co/Yr5niAejNN to get the livestream alert. pic.twitter.com/JvbD3O2Z3b — Redmi India (@RedmiIndia) March 18, 2019