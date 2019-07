गैजेट डेस्क. श्याओमी अपनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन रेडमी के20 और रेडमी के20 प्रो को भारत में 17 जुलाई को लॉन्च करेगी। इसे दिन फोन की सेल भी शुरू होगी। ग्राहक इसे ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा फ्लिपकार्ट से खरीद सकेंगे। लेकिन ऑफिशियल लॉन्चिंग से पहले ही कंपनी इसकी प्री-बुकिंग लेने शुरू करने वाली है। कंपनी ने इसे अल्फा सेल नाम दिया है। यह सेल फ्लिपकार्ट और एमआई डॉट कॉम पर 12 जुलाई को 12 बजे से शुरू होगी। ग्राहक फोन को सिर्फ 855 रुपए में बुक कर सकता है।

