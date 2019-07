गैजेट डेस्क. रेडमी के20 प्रो कल (17 जुलाई) ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। लॉन्चिंग से कुछ घंटे पहले ही कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इसके स्पेशल वर्जन के बारे में जानकारी दी। रेडमी इंडिया ने ट्वीट के जरिए बताया कि रेडमी के20 प्रो के स्पेशल वर्जन को कल पेश किया जाएगा। ट्विटर पर जारी की गई तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके बैक पैनल सोने की फिनिश दी गई है साथ ही इसमें डायमंड का भी इस्तेमाल किया गया है। कंपनी ने बताया कि फोन की कीमत 4.80 लाख रुपए होगी।

लॉन्चिंग से पहले ही कंपनी ने ट्वीट के जरिए फैंस को रेडमी के20 प्रो के स्पेशल वर्जन की जानकारी दी, जिसमें इसकी कीमत 4,80,000 बताई गई है। तस्वीर में देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोल्ड फिनिश बैक पैनल के साथ K अल्फाबेट में लोगो बना है जिसे पर डायमंड लगे हैं।

Mi fans! Tomorrow, we'll be unveiling a very special version of the #RedmiK20Pro... worth ₹4.8 LAKHS! 😮



What's gonna be so special about this device, you ask? RT if you want to know more! #BelieveTheHype 🤩 pic.twitter.com/UrluJgJj0F