गैजेट डेस्क. श्याओमी जल्द ही अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन रेडमी के20 को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है। लेकिन लॉन्चिंग से पहले ही फोन के स्पेसिफिकेशन डिटेल्स इंटरनेट पर लीक हो गई है। ऑनलाइन लीक हुए डिटेल्स के मुताबिक फोन में ट्रिपल रियर कैमरा के साथ ओएलईडी डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले पर बेहद पतले बेजल होंगे। इसके अलावा फोन की बैटरी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। लीक में यह भी दावा किया जा रहा है कि फोन स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर से लैस होगा। हालांकि इन तमाम दावों की पुष्टि फोन के लॉन्च होने के बाद ही हो पाएगी।

लीक डिटेल को ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में लॉन्च होने वाले रेडमी के20 में 6.39 इंच का OLED डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसका रेजोल्यूशन 1080*2340 पिक्सल होगा। स्क्रीन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 प्रोटेक्शन मिलेगा।

