गैजेट डेस्क. श्याओमी के पॉपुलर स्मार्टफोन रेडमी नोट 7 प्रो अगले दो दिन यानी 30 जून तक ओपन सेल पर उपलब्ध है। कंपनी ने ओपन सेल के लिए नोट 7 प्रो के 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाल वैरिएंट को चुना है। अब ग्राहक इसे फ्लिपकार्ट और एमआई डॉट कॉम से किसी भी समय खरीद सकेंगे। इसके 6GB रैम वाले वैरिएंट की कीमत 16,999 रुपए है। फोन अपने डुअल रियर कैमरे की वजह से काफी पॉपुलर है, जिसमें सोनी आईएमएक्स586 सेंसर से लैस 48 मेगापिक्सल का कैमरा है।

कंपनी ने ट्वीट के जरिए लोगों को दी जानकारी

रेडमी नोट 7 प्रो 128 जीबी स्टोरेज वाला पहला स्मार्टफोन है। कंपनी ने इसे 4GB और 6GB रैम वाले दो वैरिएंट में लॉन्च किया था। इसके 4GB+64GB स्टोरेज वाले वैरिएंट की कीमत 11,999 रुपए है। यह स्मार्टफोन ब्लू, रेड और ब्लैक जैसे तीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

Mi fans, time to go crazy! Get your hands on #RedmiNote7Pro 6GB + 128GB whenever you want. Available on https://t.co/cwYEXdVQIo & @Flipkart till 30th June. pic.twitter.com/iTWbNR7hiC