गैजेट डेस्क. 28 फरवरी को लॉन्च हुए रेडमी नोट 7 और नोट 7 प्रो की बिक्री भारत में शुरू हो चुकी है। इसे फ्लिपकार्ट, एमआई डॉट कॉम और एमआई होम स्टोर से खरीदा जा सकेगा। रेडमी नोट 7 प्रो की कीमत 13,999 रुपए है जबकि नोट 7 की कीमत 9,999 रुपए है। भारत से पहले इसे चीन ने लॉन्च किया गया था।

