Danik Bhaskar | Sep 21, 2018, 01:37 PM IST

गैजेट डेस्क। चीनी कंपनी Xiaomi ने Xiaomi Redmi Y2 के दो नए कलर मेस्मेरिजिंग ब्लू और स्टानिंग ब्लैक में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने Xiaomi Redmi Y2 को भारत में पहले ही रोज गोल्ड, डार्क ग्रे और गोल्ड कलर्स को जून में लॉन्च किया था।



रेडमी इंडिया ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि रेडमी Xiaomi Redmi Y2 के दो नए रंग आज दोपहर 12 बजे ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon.in और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट Mi.com पर बिक्री के लिए अवेलेबल होंगे।



Xiaomi Redmi Y2 की कीमत

यह स्मार्टफोन भारत में दो वैरियंट में आता है। पहला 3 जीबी रैम और 23 जीबी स्टोरेज जिसकी किमत 9,999 रूपए है। दूसरे वैरियंट की बात करें तो इसमें 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज दिया गया है जिसकी किमत 12,999 रूपए है। Amazon पर

Xiaomi Redmi Y2 की खरीद पर ग्राहकों को 1800 रुपए का इंस्टैंट कैशबैक और एयरटेल के साथ 240 जीबी डेटा भी फ्री दिया जाएगा।

Two new variants of Redmi Y2, all black and blue with black front goes on sale in less than 2 hours. Get your favourite. #FindYourSelfiehttps://t.co/cwYEXdVQIo - https://t.co/TTDXquHEYX

Amazon - https://t.co/Og2ZM5nbfV pic.twitter.com/1FFXHXFiPJ