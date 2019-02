गैजेट डेस्क. विदेशों में कई ऐसे रेस्तरां और होटल हैं जहां ग्राहकों को खाना इंसान नहीं बल्कि रोबोट परोसते हैं। अब ऐसा ही एक और रेस्तरां देश में भी है। हैदराबाद के अलकजर मॉल में 'रोबो किचन' नाम के रेस्तरां में रोबोट ग्राहकों को खाना परोसते हैं। इन रोबोट का नाम 'ब्यूटी सर्विंग रोबोट' रखा गया है।

#WATCH: Robo Kitchen, a first of its kind restaurant in Hyderabad, has robots to serve food to the customers. They have been named 'Beauty Serving Robot'. The restaurant currently has 4 robots and they need to be charged for 3 hours to last a day. pic.twitter.com/ua2lVuuOfX