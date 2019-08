गैजेट डेस्क. सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 सीरीज स्मार्टफोन 20 अगस्त को भारतीय बाजार में लॉन्च होंगे। इस सीरीज में दो स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे जिसमें गैलेक्सी नोट 10 और नोट 10+ शामिल होंगे। हाल ही में कंपनी ने नोट 10+ के 512 जीबी स्टोरेज वैरिएंट की कीमत को ऑफिशियली जारी कर दिया है, इसकी कीमत 89,999 रुपए होगी। इसके साथ ही कंपनी ने गैलेक्सी नोट 10 सीरीज के लॉन्चिंग ऑफर में भी कुछ अपग्रेड किए हैं, जिसके तहत अब इन स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग करने पर 9,999 रुपए कीमत वाले गैलेक्सी ईयरबड को सिर्फ 4,999 रुपए में खरीदा जा सकेगा।

सैमसंग ने रिवाइज्ड प्री-बुकिंग ऑफर की जानकारी ट्वीट के जरिए भी दी

Introducing next-level power: #GalaxyNote10 is here, which is like a computer, a gaming console, a film studio, & an intelligent pen, all in one device. Pre-book & get Galaxy Watch Active at ₹9,999/- or Galaxy Buds at ₹4,999/- & ₹6,000/- cashback. Link: https://t.co/n7Wu9r2ZBF pic.twitter.com/g6CpP0f5PC