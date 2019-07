TechManiacs के मुताबिक गैलेक्सी नोट 10 में 6.3 इंच की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले होगी। हालांकि इससे पहले लीक हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक फोन में 6.3 इंच की क्यू एचडी प्लस डिस्प्ले होगी जो एचडीआर 10+ सपोर्ट करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक बड़े गैलेक्सी नोट 10 में 6.8 इंच का डिस्प्ले होगा।

टिप्स्टर ईशान अग्रवाल का ट्वीट

AND HERE IT IS! Your first look at the Samsung Galaxy Note10 Silver and Black colour option images! Isn't the gradient just amazing? I'm so loving the design, what about you? *Please credit if you use, not using watermarks.* #Samsung #GalaxyNote10 #GalaxyNote10 #Unpacked pic.twitter.com/emW36lApaw