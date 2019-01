Dainik Bhaskar Jan 11, 2019, 01:59 PM IST

गैजेट डेस्क. सैमसंग अगले महीने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 'गैलेक्सी अनपैक्ड' इवेंट करने जा रही है, जिसमें गैलेक्सी S10 को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी की तरफ से ट्विटर पर एक टीजर वीडियो भी जारी किया गया है। 20 फरवरी को होने वाले इस इवेंट में कंपनी गैलेक्सी S10 सीरीज से पर्दा उठाया जाएगा। टेक रिपोर्ट्स के मुताबिक, गैलेक्सी S10 के चार मॉडल- S10 Lite, S10 और S10+ लॉन्च किए जा सकते हैं जबकि चौथे मॉडल को 'Beyond X' के नाम से लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें 5G का सपोर्ट भी मिलेगा। हालांकि, इस बारे में कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

Welcome to the next generation. Galaxy Unpacked on February 20, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/M1Gh0F9Fs5