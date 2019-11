Dainik Bhaskar Nov 19, 2019, 10:43 AM IST

गैजेट डेस्क. सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज के नए स्मार्टफोन S11 में अब तक का सबसे पावरफुल कैमरा मिलने वाला है। एक्सडीए डेवलपर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये फोन में 108 मेगापिक्सल और 20:9 आसपेक्ट रेशियो डिस्प्ले मिलेगा। फोन का कैमरा 8K रेजोल्यूशन वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करेगा। 8K की रेजोल्यूशन फ्रेम 7,680 x 4,320 हो जाती है। जो अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो क्वालिटी मानी जाती है। साथ ही, फोन में वीडियो को डिकॉडिंग और एनकॉडिंग के

लिए एक्सिनॉस 990 चिपसेट मिलेगा।

3 डिस्प्ले साइज में लॉन्च होगा

पिछले सप्ताह न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने ट्वीट किया था कि अमेरिकन टेक ब्लॉगर के मुताबिक इस स्मार्टफोन को 3 स्क्रीन साइज में लॉन्च किया जाएगा। इसमें 6.4 या 6.2-इंच, 6.4-इंच और 6.7-इंच साइज शामिल हैं। इससे पहले सैममोबाइल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस फोन को फरवरी 2020 के तीसरे सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा।

An #American tech blogger has claimed that the upcoming #SamsungGalaxyS11 smartphone will be available in three screen sizes - 6.4 or 6.2-inch being the smallest, mid-sized with 6.4-inch and 6.7-inch being the largest one.



Photo: IANS pic.twitter.com/61eckV1XVn