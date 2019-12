Dainik Bhaskar Dec 12, 2019, 07:00 AM IST

गैजेट डेस्क. सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड सीरीज का दूसरा स्मार्टफोन भारत में जल्द लॉन्च कर सकती है। टिप्सटर आइस यूनिवर्स ने ट्वीट करके दावा किया गया है कि सैमसंग अपना दूसरा फोल्डेबल स्मार्टफोन 18 फरवरी, 2020 को लॉन्च कर सकती है। इसी दिन कंपनी अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन गैलेक्सी S11 को भी लॉन्च कर सकती है। बता दें कि गैलेक्सी S11 से जुड़े कुछ डिटेल्स पहले ही मीडिया में लीग हो चुके हैं।

Rumors: Samsung Electronics is tentatively launching the Galaxy S11 series and clamshell foldable phones in San Francisco, USA on February 18, 2020.