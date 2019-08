Dainik Bhaskar Aug 04, 2019, 01:49 PM IST

गैजेट डेस्क. इस समय में स्मार्टफोन कंपनियों के बीच ज्यादा पावरपुल कैमरे वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने की होड़ लगी है। चीनी कंपनी रेडमी और रियलमी पहले ही अपने 64 मेगापिक्सल कैमरे वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने का ऐलान कर चुकी है। वहीं सैमसंग भी अपने 64 मेगापिक्सल कैमरे वाले स्मार्टफोन को बाजार में उतारने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अपने नए गैले क्सी ए-सीरीज स्मार्टफोन में यह पावरपुल कैमरा दे सकती है। इसे सितंबर-अक्टूबर तक बाजार में उतारा जा सकता है।

आइस यूनिवर्स के ट्वीट के मुताबिक सैमसंग अपने नए गैलेक्सी ए-सीरीज स्मार्टफोन को सितंबर-अक्टूबर में लॉन्च करने जा रही है। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं पाई है कि कंपनी अपने कौन से स्मार्टफोन में ये पावरफुल कैमरा देगी। टिपस्टर के मुताबिक सैमसंम ने इसकी लॉन्चिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी है, हो सकता है इसे चीनी कंपनी रियलमी और रेडमी से पहले लॉन्च कर दिया जाए।

आइस यूनिवर्स का ट्वीट

It’s really fast, realme will release a smartphone with a 64MP camera on August 8th. pic.twitter.com/wlr7QLe5vy