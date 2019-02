गैजेट डेस्क. दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग 20 फरवरी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 'गैलेक्सी अनपैक्ड' इवेंट करने जा रही है, जिसमें गैलेक्सी एस10 सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च होंगे। लेकिन अब कंपनी ने इस इवेंट में ही फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च किए जाने की बात को कन्फर्म किया है। दरअसल, सैमसंग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक टीजर वीडियो जारी किया है, जिसमें कोरियाई भाषा में 'द फ्यूचर अनफोल्ड' लिखा हुआ है। इसके साथ ही इसके कैप्शन में लिखा है, "द फ्यूचर ऑफ मोबाइल विल अनफोल्ड ऑन 20 फरवरी 2019"। जिससे पता चलता है कि सैमसंग अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन इसी दिन लॉन्च करने जा रही है।

The future of mobile will unfold on February 20, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/MHvwrt7Rf4