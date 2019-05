टेक डेस्क. भारत की म्यूजिक कम्पनी टी सीरीज ने यूट्यूब पर 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। टी-सीरीज ने प्यू डीपाई नाम के स्वीडन के चैनल को पीछे छोड़कर नंबर 1 पोजिशन हासिल की है। कम्पनी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए एक बैनर पोस्ट किया है और इस उपलब्धि को 'भारत की जीत' कहा है।

बुधवार दोपहर तक टी-सीरीज के 100 मिलियन 19 हजार 987 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, जबकि प्रतिद्वंद्वी प्यू डीपाई 96 मिलियन 1 लाख 84 हजार 806 यूजर्स के साथ दूसरे नंबर पर है।

World’s biggest YouTube Channel, T-Series has achieved another YouTube milestone by being the first one to cross an astonishing #100MillionSubscribers.

Thank you for being part of our journey. T-Series - Making India Proud. 🇮🇳@itsBhushanKumar #bharatwinsyoutube pic.twitter.com/s5Haz0bBT4