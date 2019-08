Dainik Bhaskar Aug 29, 2019, 11:26 AM IST

गैजेट डेस्क. स्मार्टफोन कंपनी टेक्नो आज भारत में अपनी लो-बजट स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करेगी। इस सीरीज में दो फोन लॉन्च होंगे जिनकी कीमत 5 हजार से 8 हजार तक हो सकती है। फोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्म फोन के लॉन्च होने के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक सीरीज के सभी स्मार्टफोन में बड़ा स्क्रीन साइज और सुपीरियर क्वालिटी का डिस्प्ले मिलेगा। यह फोन एआई कैपेबिलिटी से लैस होंगे। इसके साथ ही इसमें बेहतर बैटरी और कनेक्टिविटी फीचर्स मिलेंगे। कंपनी ने पिछले महीने ही भारत में अपने फ्लैगशिप फोन फैंटम 9 को लॉन्च किया है। इसकी कीमत 14999 रुपए है।

टेक्नो मोबाइल इंडिया ने ट्वीट के जरिेए दी जानकारी

