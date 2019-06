Dainik Bhaskar Jun 30, 2019, 12:11 PM IST

गैजेट डेस्क. चीनी कंपनी ट्र्रांसजिशन होल्डिंग के स्वामित्व वाली कंपनी टेक्नो 10 जुलाई को भारत में अपने नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने इसके लिए मीडिया इनवाइट भी भेजना शुरू कर दिया है जिसमें 'टेक्नो फैंटम इज कमिंग' लिखा है। कंपनी के द्वारा भेजे जा रहे इनवाइट में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिखाई दे रहा है। भारत में कंपनी अपने लो-बजट स्मार्टफोन ही बेचती है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यह भारत में आने वाला सबसे सस्ता इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाला फोन हो सकता है। हालांकि फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है।

