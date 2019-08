Dainik Bhaskar Aug 11, 2019, 03:54 PM IST

गैजेट डेस्क. इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम ने नया अपडेट जारी कर दिया है। नए अपडेट के जरिए यूजर्स को साइलेंट मैसेज भेजने की सुविधा मिलेगी। नए फीचर के जरिए यूजर बिना किसी आवाज के अन्य यूजर्स को मैसेज भेज सकेगा। इसके अलावा नए अपडेट में यूजर्स को एनिमेटेड इमोजी, वीडियो थंबनेल और वीडियो टाइमस्टैंप भेजने की सुविधा भी मिलेगी।

कंपनी का ट्वीट

Introducing Silent Messages and Slow Mode to bring a little peace and quiet when you need it. Also in this update: custom admin titles, timestamp links for videos, animated emoji, a comments widget for websites, and more: https://t.co/zv3EUh282g