Dainik Bhaskar Feb 19, 2020, 05:54 PM IST

गैजेट डेस्क. सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर इवान क्रिस्टल ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें फोन की बैटरी में चाकू लगाने पर आग लगती दिख रही है। दरअसल, ये किसी स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली रिचार्जेबल लिथियम बैटरी है। इसमें एक सर्किट भी जुड़ा है। जैसे ही बैटरी के फूले हुए हिस्से में चाकू की नोक चुभाई जाती है, इसमें स्पार्किंग शुरू हो जाती है। फिर देखते ही देखते इसमें आग लग जाती है। आग इतनी जबरदस्त होती है कि यदि ये फोन के अंदर होती तब शायद कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती। उन्होंने ऐसी बैटरी से बच्चों को दूर रखने की बात कही है।

🔋 Don’t try this at home kids 😳 #lithium #batteries pic.twitter.com/hr3H6P37m3