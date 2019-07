photo Guide, how to use DSLR, DSLR, DSLR Guide, photography tips

Dainik Bhaskar Jul 24, 2019, 03:57 PM IST

गैजेट डेस्क. अपने फोटोग्राफी के शौक के चलते आपने नया डीएसएलआर कैमरा लिया है, लेकिन फोटोग्राफी की बारीकियां सीखने के बजाए केवल सुंदर तस्वीरें खींचने की तमन्ना रखते हैं, तो यहां एक सरल गाइड दी जा रही है। इसके तहत बेसिक मोड्स, कैमरे में लगे छोटे बटन्स के फंक्शन और पहले ही फोटो को सही खींचने के बारे में बताया गया है जिनकी मदद से आप अपनी पसंद की फोटोज लेना शुरू कर सकते हैं। वैसे इससे पहले एक बार कैमरा मैनुअल जरूर पढ़ लें।

ग्रिप को सही रखें : सबसे अहम है कैमरे की ग्रिप, ताकि फोटो क्लिक के समय हाथ न हिले। कैमरे की बॉडी पर ग्रिप के चारों ओर एक हाथ घुमाकर दूसरे हाथ से लेन्स को नीचे से पकड़ें। अब लेंस को स्थिर रखने के लिए इंडेक्स फिंगर व थम्ब की मदद लें और बाकी उंगलियों को बॉडी के विपरीत टिकाएं।

मोड्स के बारे में जानें : डीएसएलआर कैमरा में अलग-अलग मोड होते हैं। ये आपके लिए फ्लैश, अपर्चर, शटर स्पीड आदि को सेट कर देते हैं। आप धीरे-धीरे इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ कैमराज (कैनन) में ऑन-ऑफ स्विच के साथ मोड डायल, जबकि निकॉन जैसे कैमरों में ऑप्शंस देखने के लिए मोड बटन को दबाना होता है। बेहतर है कि अपनी कैमरा मैनुअल खोलकर इन मोड्स के बारे में जरूर पढ़ें - मैक्रो मोड, नाइट मोड, स्पोर्ट्स मोड, स्पोर्ट मोड फॉर फायरवर्क्स, लैंडस्केप मोड, पोट्रेट मोड और वीडियो मोड।

फ्लैश को फिक्स करना : कोई भी शॉट लेने से पहले फ्लैश के ऊपर पतला रूमाल, वैक्स पेपर का टुकड़ा या नैपकिन रखें, ताकि ऑब्जेक्ट्स पर ज्यादा चमक न पड़े। कम लाइट में भी सुंदरतम फोटो खींचनी हो, तो सही कवर चुनना होगा और उसके लिए थोड़ा अभ्यास करना होगा।

ऑटो फोकस व स्टैबिलाइजर : पहली बार फोटो खींचने वालों को कैमरे का ऑटो फोकस और स्टैबिलाइजर स्विच ऑन रखना होगा। इससे फोटोज ज्यादा साफ आएंगे। आमतौर पर ये दोनों कैमराज के लेंस पर बॉडी के साथ ही होते हैं।