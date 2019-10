Dainik Bhaskar Oct 25, 2019, 04:14 PM IST

गैजेट डेस्क. माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने दिवाली के मौके पर यूजर्स के लिए नया इमोजी लॉन्च किया है। ये इमोजी दिवाली के दिए के जैसा है, जो एक ट्रिक के साथ आता है। यानी यूजर दिए को कितनी फ्लैम देना चाहता है ये तय कर सकता है। यानी जब इस इमोजी को आप लाइट मोड में देखेंगे तो यह ज्योति छोटी नजर आएगी। वहीं, डार्क मोड में ये फ्लैम बड़ी हो जाएगा। हालांकि, इमोज 29 अक्टूबर से उपलब्ध होगा।

कंपनी ने किया ट्वीट

ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी ने कहा कि लोगों को इंगेज करने और ज्यादा इनोवेटिव बनाने के लिए हमने रोशनी के इस त्योहार पर 'लाइट ऑन' दिया इमोजी पेश किया है। बता दें कि कंपनी एमोलेड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन के लिए लाइट आउट मोड भी जारी कर चुकी है। इस मोड को ऑन करने से फोन की बैटरी सेव होती है, साथ ही आंखों को आराम मिलता है।

This year for #Diwali you can decide how bright Twitter's दिया emoji should burn!



Switch to dark mode on Android or iOS and you'll see the flame burn brighter✨ pic.twitter.com/wri0gpQbtt