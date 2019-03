गैजेट डेस्क. देश के पहली बार वोट करने योग्य युवाओं में से 90% आगामी चुनाव में वोट देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर द्वारा किए गए एक सर्वे 'पॉवर ऑफ 18' में यह जानकारी सामने आई है। ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म पर 18 से 22 की उम्र के बीच के उन युवाओं के बीच सर्वे किया, जो इस लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट देने वाले हैं। सर्वे में युवाओं से आगामी चुनाव और सोशल मीडिया विषय पर राय ली गई। इलेक्शन कमीशन के अनुसार देश में करीब डेढ़ करोड़ ऐसे लोग हैं जो इस साल पहली बार वोट देंगे।

The #LokSabhaElections2019 is just 20 days away! Join in the election conversation with a special emoji using the below hashtags, available in 12 different languages. #LokSabhaElections2019 #IndiaDecides2019#IndiaElections2019#लोकसभाचुनाव2019 pic.twitter.com/TY49t0ETI1