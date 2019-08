Dainik Bhaskar Aug 14, 2019, 07:23 PM IST

गैजेट डेस्क. 73वें स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए इंस्टेंट मैसेजिंस प्लेटफार्म ट्विटर ने बुधवार को अशोक चक्र इमोजी लॉन्च की है। यह तिंरगे के अशोक चक्र से इंस्पायर्ड है। यह सिर्फ 18 अगस्त तक ही लाइव रहेगी। इसे अंग्रेजी समेत कई क्षेत्रिय भाषा जैसे हिंदी, तमिल, मलयालम, बंगाली और उड़िया भाषा में जारी किया गया है। इसे इस्तेमाल करने के लिए यूजर को ट्वीट में #IndianIndependenceDay लिखना होगा। पिछले साल ट्विटर ने दिल्ली के लाल किले का इमोजी जारी किया था।

लाल किले पर जारी इमोजी का ट्वीट

Counting down to #IndiaIndependenceDay ? Here are three ways you can join the celebrations on Twitter and Twitter Lite:



1. Tweet with the emoji hashtags 👇 pic.twitter.com/kwsi0zdGmC