गैजेट डेस्क. दिग्गज माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अपनी मोबाइल ऐप के लिए नए कैमरा ऑप्शन लॉन्च किया है। स्नैपचैट के तर्ज पर दिए गए कैमरा फीचर्स से यूजर आसानी से अपनी टाइमलाइन पर फोटो और वीडियो शेयर कर सकेंगे।

See it? Tweet it! Our updated camera is just a swipe away, so you get the shot fast. Rolling out to all of you over the next few days. pic.twitter.com/moOEFO2nQq