Dainik Bhaskar Aug 27, 2019, 11:53 AM IST

गैजेट डेस्क. इंस्टेंट मैसेजिंग साइट ट्विटर ने हाल ही में अपनी स्टडी में इस बात की पुष्टि कि की टेक्स्ट ट्वीट के तुलना में वीडियो ट्वीट देखने में यूजर्स 10 गुना ज्यादा समय बिताते हैं। स्टडी में यह भी सामने आया कि यूजर्स स्मार्टफोन से बनाए गए वीडियो को देखने में भी उतना ही पसंद करते हैं जितना किसी प्रोफेशनली तैयार किए गए वीडियो को देखना पसंद करते हैं।

ट्विटर बिजनेस का ऑफिशियल ट्वीट

Tweets with video attract 10X more engagements.



Get started with ideas you can create right from your phone.