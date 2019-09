Dainik Bhaskar Sep 05, 2019, 01:13 PM IST

गैजेट डेस्क. पिछले हफ्ते ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी का अकाउंट हैक हो गया था। जिसके बाद ट्विटर गोपनियता और प्राइवेसी को लेकर विवादों में था। कंपनी ने प्लेटफार्म को और ज्यादा सुरक्षित बनाने इसमें कई बड़े बदलाव किए हैं। कंपनी ने खासतौर पर ट्विटर में मिलने वाली ट्वीट वाया एसएमएस सेवा को कुछ समय के लिए बंद कर दिया है।

We’re temporarily turning off the ability to Tweet via SMS, or text message, to protect people’s accounts.

कंपनी ने ट्वीट के जरिए लोगों को जानकारी दी कि यूजर्स के अकाउंट को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए हम ट्वीट वाया एसएमएस और टेक्स्ट मैसेज सेवा को फिलहाल कुछ समय के लिए बंद किया गया है। इसे बंद करना जरूरी था क्योंकि फोन नंबर लिंक करने वाली सेवा में कुछ खामियां देखने को मिली थी जिसके बाद इसे बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाने जरूरी था।

We’re taking this step because of vulnerabilities that need to be addressed by mobile carriers and our reliance on having a linked phone number for two-factor authentication (we’re working on improving this).