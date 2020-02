Dainik Bhaskar Feb 01, 2020, 06:06 PM IST

गैजेट डेस्क. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस आम बजट में उन लोगों को राहत दी है जिन्हें पैन कार्ड बनवाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। दरअसल, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को आसान किया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से इंस्टेंट अलॉटमेंट सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। इस प्रोसेस में आधार नंबर देने के बाद तुरंत पैन नंबर दे दिया जाएगा। यानी जिन लोगों के पास आधार कार्ड है अब वे अपना पैन कार्ड आसानी से बनवा पाएंगे।

आधार के साथ पहले से लिंक होगा पैन कार्ड

इंस्टेंट अलॉटमेंट सिस्टम के लिए जब कोई व्यक्ति पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेगा, तो उसे तुरंत पैन नंबर मिल जाएगा। ये नंबर व्यक्ति के आधार नंबर के साथ लिंक होगा। यानी नए पैन कार्ड धारकों को अगल से आधार और पैन को लिंक करने की जरूरत नहीं होगी। पैन कार्ड नंबर अप्लाई करने के साथ मिल जाएगा। वहीं, कार्ड को धारक के पते पर महीनेभर के अंदर पहुंचाया जाएगा।

Finance Minister Nirmala Sitharaman: Govt to further ease process of allotment of PAN. Govt to launch system for instant allotment of PAN on basis of Aadhaar pic.twitter.com/WbDsLvTueU