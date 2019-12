ट्विटर पर यूजर्स नए टैरिफ से जुड़े सवाल टेलीकॉम कंपनियों से पूछ रहे हैं

3 दिसंबर की रात 12 बजे से नए टैरिफ प्लान लागू होंगे, जियो 6 दिसंबर से लागू करेगी

Dainik Bhaskar Dec 02, 2019, 04:45 PM IST

गैजेट डेस्क. टेलीकॉम कंपनियों द्वारा 3 दिसंबर से लागू किए जाने वाले नए टैरिफ प्लान पर सोशल मीडिया पर यूजर्स अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। कुछ यूजर्स ने जहां कंपनियों से टैरिफ प्लान की कीमतों पर सवाल पूछे हैं। तो किसी ने नेटवर्क स्विच करने तक की बात कही है। वहीं, कुछ यूजर्स ने मौजूदा प्लान को लेकर भी सवाल किए हैं। ये सवाल जियो, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सभी कंपनियों से पूछे गए हैं। हम यहां कुछ यूजर्स के उन ट्वीट के बारे में बता रहे हैं जिसमें कुछ सवाल उठाए गए हैं।

[email protected] का ट्वीट

I want to confirm that if today I recharge with 1year validity plan as per current tarrif, will it change to new tariff plan or same as of now? @VodafoneIN @Airtel_Presence @JioCare — Suresh (@sureshlovish) December 2, 2019

सुरेश ने ट्वीट करते हुए सभी टेलीकॉम से पूछा कि "यदि वे आज एक साल की वैलिडिटी वाला रिचार्ज कराते हैं तब क्या उन्हें 3 दिसंबर से बदलने वाले नए टैरिफ प्लान को लेना होगा।" वोडाफोन और भारती एयरटेल इंडिया ने ट्वीट कर उन्हें इस बारे में बताने के लिए कहा है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं दिया।

हमने एयरटेल कस्टमर केयर से इसकी पुष्टि की है कि यदि कोई ग्राहक 3 दिसंबर से पहले जो भी टैरिफ प्लान लेता है तो उस प्लान में मिलने वाली सभी सुविधाएं उसे दी जाएंगी। नए टैरिफ प्लान 3 दिसंबर या उसके बाद रिचार्ज करने पर ही काम करेंगे।

[email protected] का ट्वीट

If you take the new base tariff plan of mobile recharge, it will cost ₹2-3k per sim annually, without unlimited calling & less Internet. Which is way too costly.#Airtel #vodafoneidea — Priyesh (@Pr1yesh786) December 2, 2019

प्रियेश नाम के यूजर ने ट्वीट किया कि "अब एक दिम पर 2 से 3 हजार रूपए का ईयरली खर्च है, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और डाटा भी नहीं मिलेगा। ये बहुत ज्यादा महंगा है।"

Shubham [email protected] का ट्वीट

hey @airtelindia @Airtel_Presence i am currently on 558 plan with 67 days validity left since in new tariff plans i don't see any 3gb/day plan i want to recharge with 558 plan 3-4 times so do u allow advance recharge and queue them like @reliancejio allow them to — Shubham Garg (@shubgarg27) December 2, 2019

शुभम ने एयरटेल को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि "वे अभी 558 रुपए वाला प्लान इस्तेमाल करते हैं जिसकी वैलिडिटी 67 दिन होती है। हालांकि, नए टैरिफ प्लान में 3GB डाटा वाला कोई प्लान नहीं है। क्या वे 558 रुपए के 3-4 प्लान एडवांस रिचार्ज करा सकते हैं।" हालांकि, इस पर एयरटेल का कोई रिप्लाई नहीं आया है।

Vijay [email protected]_kabir का ट्वीट

Dear sir you all are starting to increase tariff plan by giving excuses of govt. Charges or loss in business but not even try to improve your service.. @reliancejio @Idea @VodafoneIN @airtelindia — Vijay Parmar (@vijay_kabir) December 2, 2019

विजय ने सभी कंपनियों को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि "डियर सर सरकार के फैसले के बाद आप टैरिफ प्लान की कीमतें बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या आप अपनी सर्विसेज को बेहतर करेंगे।" इस ट्वीट पर किसी कंपनी का अब तक रिप्लाई नहीं आया है।

@imkvsrkc का ट्वीट

Airtel new tariff is effective from Dec 3 and jio will reveal its new tariff of unlimited plans on Dec 6

So is it better to switch to yearly plan?🙄 pic.twitter.com/U8zJsIOFOm — 🧘‍♂️ (@imkvsrkc) December 1, 2019

एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया है कि "एयरटेल का नए टैरिफ 3 दिसंबर से और जियो के 6 दिसंबर से लागू होने वाले हैं। ऐसे में अच्छा कि ईयरली प्लान को लिया जाए।"