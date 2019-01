Dainik Bhaskar Jan 03, 2019, 06:42 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. वीवो ने अपने ग्राहकों को न्यू ईयर ऑफर दिया है। ऑफर का नाम है न्यू फोन, न्यू यू ऑफर। इसके तहत आप केवल 101 रुपए की डाउन पेमेंट करके वीवो का नया स्मार्टफोन घर ले जा सकते हैं। बाकी का अमाउंट आपको 6 आसान इंस्टालमेंट में पे करना होगा।

#NewPhoneNewYou This New year, get your favorite Vivo Nex, V or Y series device at just INR 101.



Know more: https://t.co/wzYDFH67Bg pic.twitter.com/J6utLotwJX