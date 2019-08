Dainik Bhaskar Aug 05, 2019, 12:03 PM IST

गैजेट डेस्क. चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो अपनी 'S' सीरीज को इंडिया लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी वीवो S1 स्मार्टफोन 7 अगस्त को लॉन्च कर सकती है। वहीं, इसकी प्री-बुकिंग कंपनी के ऑफिशियल स्टोर पर ऑफलाइन शुरू हो जाएगी। इसके लिए ग्राहकों को 2000 रुपए खर्च करने होंगे। इससे पहले कंपनी सोशल प्लेटफॉर्म पर दो वीडियो टीजर से इस सीरीज के बारे में जानकारी दे चुकी है। इस फोन में फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्पेल स्क्रीन दी है। वहीं, ये ट्रिपल रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा के साथ आएगा।

सारा अली खान कर रहीं प्रमोशन

वीवो ने बीते सप्ताह जो टीजर शेयर किए थे उसमें एक के अंदर सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान दिख रही हैं। उनके हाथ में S1 नजर आ रहा है, जिसका ट्रिपल रियर कैमरा दिख रहा है।

The world stands still and admires the view as a stylish diva and a stunning phone crosses their path. Watch Sara Ali Khan turn heads with the all-new mesmerizing #vivoS1. #ItsMyStyle pic.twitter.com/iaFmN5qYNp