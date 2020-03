Dainik Bhaskar Mar 09, 2020, 12:31 PM IST

गैजेट डेस्क. चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने अपने बजट स्मार्टफोन वीवो Y91i का नया 3 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज वैरिएंट लॉन्च कर दिया है। फिलहाल इस कीमत और डिटेल ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं की गई है लेकिन मुंबई बेस्ड रिटेलर महेश टेलीकॉम के ट्वीट के मुताबिक इसकी कीमत 7990 रुपए है। कंपनी ने इसके 2 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज वैरिएंट को पिछले साल बाजार में उतारा था यानी एक साल बाद कंपनी ने इसमें नया वैरिएंट जोड़ा है। भारतीय बाजार में रेडमी Y3 को इसके सबसे बड़े कॉम्पिटीटर के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों ही फोन की कीमत लगभग एक जैसी है लेकिन स्पेसिफिकेशन के मामले में रेडमी Y3 काफी आगे हैं।

किसका स्पेसिफिकेशन ज्यादा दमदार

मुंबई बेस्ड स्मार्टफोन रिटेलर का ट्वीट

#NewLaunch #VivoY91i [3GB/32GB] now available for ₹7990/- only pic.twitter.com/zlYBhN3jQY