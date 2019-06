Dainik Bhaskar Jun 21, 2019, 11:39 AM IST

गैजेट डेस्क. चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन वीवो Z1 प्रो को 3 जुलाई को भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी। हाल ही ने फोन की लॉन्चिंग तारीख को कंपनी की वेबसाइट पर फोन के ऑफिशियल टीजर पेज पर जारी किया। इसके अलावा यही तारीख फोन के एक्सक्लूसिव रिटेल पार्टनर फ्लिपकार्ट पर फोन के टीजर पेश पर भी देखी जा सकती है।

फोन में मिलेगी 5000एमएएच की बैटरी

#FullyLoaded For the love of speed & freedom. The new #vivoZ1Pro with a 5000mAh Battery & 18W Fast Charging for the GenZ's action-packed life is coming soon.



Know more: https://t.co/Q1FFvBLdWs pic.twitter.com/ggZpjmDliW — Vivo India (@Vivo_India) June 20, 2019

इसमें होगा एआई सुपर वाइड एंगर कैमरा

#FullyLoaded There’s always room for more with the AI Super Wide Angle on the all-new #vivoZ1Pro, made for the uncompromising GenZ. Coming soon.



Know more: https://t.co/Q1FFvBLdWs pic.twitter.com/hh4tUbChys — Vivo India (@Vivo_India) June 19, 2019

स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर भी मिलेगा