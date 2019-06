गैजेट डेस्क. चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने बुधवार को बताया कि कंपनी Z सीरीज के पहले स्मार्टफोन Z1 प्रो को सबसे पहले भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी। यह वीवो को पहला ऑनलाइन फोक्स्ड स्मार्टफोन होगा, जिसे बेचने के लिए कंपनी ने भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट से हाथ मिलाया है। फिलहाल लॉन्चिंग की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कंपनी कई बार इसके टीजर जारी कर चुकी है, जिसके मुताबिक फोन में इन-डिस्प्ले सेल्फी कैमरा होगा। इसे पिछले महीने चीन में लॉन्च हो चुके वीवो Z5x फोन के री-ब्रांड वैरिएंट के तौर पर भारत में उतारा जा रहा है।

फिलहाल इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 700 सीरीज का प्रोसेसर होगा साथ ही मल्टीटास्किंग के लिए इसमें वाइड व्यू स्क्रीन होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 24 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा।

वीवो Z1 प्रो का लेटेस्ट टीजर

