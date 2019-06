Dainik Bhaskar Jun 25, 2019, 01:33 PM IST

गैजेट डेस्क. इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप अपने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए नया पिक्चर-इन-पिक्चर फीचर जारी करने वाली है। इस फीचर में यूजर एक चैट से दूसरी चैट पर स्विच करते हुए पॉप-अप विंडों पर लगातार वॉट्सऐप वीडियो देख सकेगा। इसके अलावा यूजर तब भी वीडियो देख सकेगा जब वॉट्सऐप बैकग्राउंड में चल रहा हो। फिलहाल यह नया बैकग्राउंड प्लेबैक फंक्शन सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ही जारी किया जाएगा। यह वॉट्सऐप के बीटा वर्जन प्रोग्राम का ही हिस्सा है, जिसकी टेस्टिंग की जा रही है।

पिक्चर-इन-पिक्चर फीचर वॉट्सऐप के एंड्रॉयड यूजर्स के लिए दिसंबर 2018 में ही जारी कर दिया गया था लेकिन अभी तक इस फीचर के जरिए इंडिविजुअल चैट या ग्रुप चैट में ही पॉप-अप विंडो में वीडियो देखने की सुविधा मिल रही थी। हालांकि वॉट्सऐप के आईफोन यूजर्स को जनवरी 2018 से ही मल्टीपल चैट पर स्विच करते हुए लगातार वीडियो देखने की सुविधा मिल रही थी।

वॉट्सऐप की टीम अब अपने ओरिजनल पिक्चर-इन-पिक्चर फीचर को लगातार अपग्रेड करने का काम कर रही है। कंपनी अपने एंड्रॉयड यूजर के नए अपडेट जारी करेगी जिसमें मल्टीपल चैट पर स्विच करते हुए पॉप-अप विंड पर वीडियो देखा जा सकेगा इसके सथ ही होम स्क्रीन पर जाने पर भी वीडियो देखा जा सकेगा। इसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के वीडियो भी इसी तरह देखे जा सकेंगे।

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक पिक्चर-इन-पिक्चर फीचर वॉट्सऐप बीटा वर्जन 2.19.177 का हिस्सा है। उम्मीद की जा रही है कि इस अपडेट के जरिए एंड्रॉयड यूजर्स को बैकग्राउंड वीडियो प्लेबैक फंक्शन की सुविधा मिल सके।

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.86: what's new?

- WhatsApp is rolling out the consecutive voice messages feature! (ENABLED)

- Great improvements for the Picture in Picture feature! Check out the article to discover it (AVAILABLE IN FUTURE)https://t.co/6wFp9pAtGq