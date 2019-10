नए फीचर की मदद से म्यूटेड चैट के नोटिफिकेशन ऐप आइकन पर नहीं दिखाई देंगे

नए अपडेट में पहले से बेहतर मीडिया एडिटिंग फीचर्स भी मिलेंगे

Dainik Bhaskar Oct 30, 2019, 12:52 PM IST

गैजेट डेस्क. इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप ने यूजर्स को पहले से बेहतर चैटिंग एक्सपीरियंस देने के लिए नया फीचर जारी किया है। इस फीचर की मदद से ऐप पर आने वाले नोटिफिकेशन यूजर को परेशान नहीं कर सकेंगे। अब म्यूटेड चैट्स के नोटिफिकेशन ऐप के आईकन पर नहीं दिखेंगे। हालांकि यह फीचर एंड्रॉयड डिवाइस यूजर्स के लिए पहले से ही मौजूद है। अब यह सुविधा आईओएस यूजर्स को भी मिलेगी। इसके साथ ही ग्रुप प्राइवेसी सेटिंग्स में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

बिना परमिशन कोई भी ग्रुप में ऐड नहीं कर सकेगा

वॉट्सऐप ने ग्रुप प्राइवेसी सेटिंग में भी बड़ा बदलाव किया है। अब कोई भी यूजर बिना परमिशन के किसी अन्य यूजर को ग्रुप में ऐड नहीं कर सकेगा। मतबल अब यूजर यह सिलेक्ट कर सकेंगे कि कौन उन्हें ग्रुप में जोड़ सकता है। इसके लिए वॉट्सऐप पर Who Can Add Me To Groups में अब My Contacts Except का भी ऑप्शन मिलेगा। ऐसे में आप कुछ लोगों को ब्लैकलिस्ट कर पाएंगे, जो आपके साथ ऐड रहेंगे। लेकिन वो आपको ग्रुप में नहीं जोड़ सकेंगे। इसके अलावा, WhatsApp ने यूजर्स के iCloud बैकअप इशू की मदद के लिए अपनी वेबसाइट पर एक नया सपोर्ट पेज भी पब्लिश किया है।

78 एमबी को होगा नया अपेडट

वॉट्सऐप का ये नया अपडेट 78 एमबी का है। इसमें मीडिया एडिटिंग को भी पहले से आसान बनाया गया है। इन ऐप अलाइनिंग फीचर के तहत मीडिया एडिटिंग के दौरान स्टिकर्स और इमोजी को सही तरीके प्लेस कर पाएंगे।