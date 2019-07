Dainik Bhaskar Jul 03, 2019, 06:02 PM IST

गैजेट डेस्क. इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप में जल्द ही क्यूआर कोड शार्टकट मिलेगा सकता है। इसके जरिए यूजर कोड स्कैन कर कॉन्टैक्ट सेव करस सकेंगे साथ ही यूजर अपनी प्रोफाइल भी अन्य यूजर को शेयर कर सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इसके डेवपलमेंट पर काम कर रही है जो वॉट्सऐप बीटा प्रोग्राम का ही पार्ट है। कंपनी जल्दी ही ऐप में डेडिकेटेड क्यूआर कोड बटन शामिल करेगी।

सबसे पहले इस फीचर को पिछले साल नवंबर में देखा गया था हालांकि अबतक इसे जारी नहीं किया गया है। यह पहले से ही इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे ऐप में मिल रहा है, जिसमें क्यूआर कोड का एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। वॉट्सऐप ने फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि ऑफिशियल वर्जन के लिए इस फीचर को कब तक जारी किया जाएगा।

वॉट्सऐप बीटा ट्रैकर WABetaInfo के ट्वीट के अनुसार वॉट्सऐप में यह नया फीचर एंड्रॉयड वर्जन 2.19.189 में मिलेगा जिसमें क्यूआर कोड शॉर्टकट को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी ने इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। स्क्रीनशॉट देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वॉट्सऐप यूजर डेटिकेटेड शॉर्टकट के जरिए क्यूआर कोड को स्कैन और शेयर कर सकेंगे। इस क्यूआर कोड के जरिए यूजर अपनी प्रोफाइल अन्य यूजर को शेयर कर सकेगा साथ ही इसके जरिए कॉन्टैक्ट भी सेव किए जा सकेगा। यह बटन वॉट्सऐप बीटा वर्जन 2.19.515 का हिस्सा होगा लेकिन फिलहाल इसे यूजर्स के लिए जारी नहीं किया गया है।

In the WhatsApp beta for Android 2.19.189 update, WhatsApp is working on a QR Code shortcut (it's not visible yet).

The feature will be (obviously, you know 😅) enabled in future. pic.twitter.com/pcBmc3TVuU