Dainik Bhaskar Jan 18, 2020, 04:55 PM IST

गैजेट डेस्क. वॉट्सऐप के बीटा वर्जन पर यूजर्स को जल्द ही एनिमेटेड स्टीकर्स देखने के मिलेंगे। नए अपडेट में ऐसे स्टीकर्स का पूरा पैक मिलेगा। यानी यूजर्स की चैटिंग अब पहले से ज्यादा मजेदार होने वाली है।

वॉट्सऐप के अपडेट्स को ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo के मुताबिक ऐप के लेटेस्ट बीटा वर्जन पर एनिमेटेड स्टीकर्स को स्पॉट किया गया है। ये अपडेट पहले एंड्रॉयड यूजर्स को मिलेगा। WABetaInfo ने ट्वीट किया, "वॉट्सऐप के एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.20.10 में नया क्या मिलने वाला है। सभी स्टीकर्स पैक्स को वॉट्सऐप के सर्वर साइड अपडेट के साथ रिवाइज्ड किया गया है। वॉट्सऐप ओपने करने के बाद Chat > Stickers button > Plus icon पर जाकर अपडेट करना होगा।"

All Stickers Packs received a server side update from WhatsApp!

Open WhatsApp > Chat > Stickers button > Plus icon and you see "UPDATE" for all packs you have previously downloaded.



Reasons of the update are actually unknown. Maybe some improvements. pic.twitter.com/h2k1oPsyOP