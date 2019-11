Dainik Bhaskar Nov 09, 2019, 06:22 PM IST

गैजेट डेस्क. स्मार्टफोन यूजर्स ने वॉटस्ऐप के लेटेस्ट वर्जन में बैटरी ड्रेनिंग की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है। ये प्रॉब्लम एंड्रॉयड और आईओएस दोनों यूजर्स के साथ आ रही है। आईफोन पर वॉट्सऐप का लेटेस्ट वर्जन 2.19.112 है। इस ऐप से जुड़ी सभी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले ट्विटर यूजर WABetaInfo ने भी इसके बारे में जिक्र किया है। इसके मुताबिक वॉट्सऐप की बैकग्राउंड एक्टिविटी बैटरी को तेजी से डिस्चार्ज कर रही हैं।

WABetaInfo का ट्वीट

WABetaInfo ने अपने ट्वीट में लिखा, "कुछ यूजर्स (मैं भी शामिल) के iOS पर वॉट्सऐप 2.19.112 को अपेडट करने के बाद बैटरी ड्रेन की समस्या आ रही है। ऐप बैकग्राउंड में बैटरी को ज्यादा डिस्चार्ज कर रहा है।" ट्विटर पर कुछ यूजर्स ने भी इसकी शिकायत की है।

Some users (included me) are experiencing battery drain using WhatsApp for iOS 2.19.112. In particular, Battery Usage reports a high usage of the app in background.

Do you experience the same issue?