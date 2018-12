गूगल बॉम्बिंग कैसे होती है?

कनिष्क : जानिए कि कौन है World's Best Ethical Hacker? आप ऊपर जो देख रहे हैं, उसे 'हाइपरलिंकिंग' कहा जाता है। इस लिंक पर क्लिक करने से आप मेरी पर्सनल वेबसाइट पर जा सकते हैं। 'Best Ethical Hacker' को 'Anchor Text' कहा जाता है। इस तरह से अगर कई सारी न्यूज वेबसाइट इसी की-वर्ड के साथ मेरी पर्सनल वेबसाइट के यूआरएल को हाइपरलिंक करती हैं, तो गूगल पर 'World's Best Ethical Hacker' सर्च करने पर मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखाई देगी।

इसी तरह हो सकता है कि कुछ लोगों ने सोनिया गांधी के विकिपिडिया पेज को 'Bar Girl in India' लिखकर अपनी-अपनी वेबसाइट पर लिंक किया होगा। डोनाल्ड ट्रम्प के मामले में, उनकी फोटो के साथ 'idiot' लिखकर रेडिट पर शेयर किया गया था। ज्यादा लाइक्स आने की वजह से, गूगल एल्गोरिदम ने वही सर्च में दिखाना शुरू कर दिया।