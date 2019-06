Dainik Bhaskar Jun 03, 2019, 04:57 PM IST

गैजेट डेस्क. एपल की सालाना वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस (WWDC) 2019 आज से कैलिफोर्निया में शुरू हो रही है। ये 3 से 7 जून तक चलेगी। 5 दिन तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में कंपनी का मुख्य फोकस नए iOS 13 और macOS 10.15 पर होगा। इसके साथ, कुछ सर्विसेज पर भी कंपनी ऐलान कर सकती है। भारत में इसका लाइव टेलिकास्ट रात 10.30 बजे से कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर किया जाएगा।

डब डब रखा निकनेम

एपल की वर्ल्डवाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2019 को 'डब डब' निकनेम दिया गया है। ये मैकएनरी की पुराने डिजाइन से काफी अलग है। एपल के कन्वेंशन सेंटर के बाहर एक बड़ा सा बैनर लगा है जिस पर 'डब डब' लिखा है। इस बैनर पर कुछ आईकॉन्स, इमोजी भी नजर आ रहे हैं।

WWDC 2019 के अपडेट

इवेंट का लाइव टेलिकास्ट का टाइम



3 जून : यूएस 10:00 am PDT, यूके 6:00 pm BST, जर्मनी 7:00 pm CEST, भारत 10:30 pm IST

4 जून : सिंगापुर 1:00 am SGT, चीन 1:00 am CST, जापान 2:00 am JST, ऑस्ट्रेलिया 3:00 am AEST और न्यूजीलैंड 5:00 am NZST

> इवेंट से एक दिन पहले एपल की सीईओ टिम कुक ने स्टूडेंट्स डेवलपर्स को सेलिब्रेट किया। इस दौरान उन्होंने कई स्टूडेंट्स से मुलाकात की।

> इवेंट के लिए कंपनी ने 4 नियॉन आईकॉन ऐड किए हैं। ये सभी आईकॉन म्यूजिक नोट के हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी इस बार आईट्यून्स में चेंज कर सकती है.

इन चीजों पर रहेगा फोकस

> कंपनी मोबाइल सॉफ्टवेयर और आईओएस 13 से जुड़े लेटेस्ट वर्जन को पेश कर सकती है। इसमें एपल आईफोन, आईपैड, मैक और अन्य डिवाइस के ऐप और सर्विस शामिल है।

> आईओएस 13 मे कंपनी डार्क मोड फीचर भी देगी जिससे यूजर ब्लैक और ग्रे कलर में स्विच कर सकेंगे। यह यूजर्स की आंखों के लिए काफी लाभकारी होगा।

> इवेंट में एपल वॉच के लिए नई ऐप को भी पेश किया जा सकता है। मैक के लिए भी नई ऐप को पेश किया जा सकता है।

> कोर आईओएस ऐप में भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं, इनमें मेल, मैसेज, हेल्थ और रिमाइंडर जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं।

> अपग्रेड हेल्थ ऐप के लॉन्च होने की भी उम्मीद की जा रही है। जिसमें नया होम पेज होगा जो पूरे दिन की गतिविधियों को ट्रैक करेगी।