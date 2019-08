Dainik Bhaskar Aug 09, 2019, 04:21 PM IST

गैजेट डेस्क. चीनी टेक कंपनी श्याओमी अब अपने 100 मेगापिक्सल कैमरे वाले स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने ट्विटर पर फैंस को इसकी जानकारी दी और साथ ही एक टीजर इमेज भी जारी की जिसमें इसके रेजोल्यूशन के बारे में बताया गया है। कंपनी का कहना है कि इसे 64 मेगापिक्सल कैमरे वाले स्मार्टफोन की लॉन्चिंग के बाद मार्केट में उतारा जाएगा। इसमें 12032x9024 पिक्सल रेजोल्यूशन की फोटो क्वालिटी मिलेगी।

बुधवार को ही श्याओमी ने कन्फर्म किया कि 64 मेगापिक्सल कैमरे वाले स्मार्टफोन को साल के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग डेट के बारे में कोई पुष्टि नहीं की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा फोन रेडमी नोट 8 होगा। इसके लॉन्च होने के बाद ही कंपनी अपने 100 मेगापिक्सल वाले स्मार्टफोन को बाजार में उतारेगी। कंपनी का कहना है कि फिलहाल इस पर काम किया जा रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक 100 मेगापिक्सल वाला कैमरा फोन एमआई मिक्स 4 का अपग्रेड वर्जन होगा। इसे सबसे पहले श्याओमी की ग्लोबल टीम ने टीज किया जिसके बाद इसे श्याओमी इंडिया के एमडी मनु जैन ने भी टीज किया, जिससे उम्मीद की जा रही है कि यह भारतीय बाजार में भी जल्द ही कदम रखेगा। फिलहाल इसकी इंडिया लॉन्चिंग को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

2019 में श्याओमी अपने स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी को बेहतर करने पर जोर दे रही है। कंपनी ने सबसे पहले 48 मेगापिक्सल वाले रेडमी नोट 7 प्रो को लॉन्च किया। इसके बाद इसे रेडमी के20 प्रो में भी दिया। अब कंपनी 64 मेगापिक्सल कैमरे वाले फोन को लॉन्च करने की तैयारी में है जिसके बाद 100 मेगापिक्सल वाले कैमरा फोन को लॉन्च किया जाएगा।

