Dainik Bhaskar Jul 23, 2019, 02:05 PM IST

गैजेट डेस्क. श्याओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने आधिकारिक तौर पर माना है कि कंपनी 64 मेगापिक्सल कैमरे वाला स्मार्टफोन बना रही है। कंपनी का कहना है कि यह दुनिया का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें इतना पावरफुल कैमरा होगा। कंपनी ने चीनी वेबसाइट वीबो पर 64 मेगापिक्सल वाले फोन से ली गई फोटो का सैंपल भी शेयर किया, जिसमें इसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। कंपनी इस तकनीक को सैमसंग से खरीद रही है।

चीनी वेबसाइट पर श्याओमी ने पोस्ट किया सैंपल फोटो



कंपनी ने सबसे पहले 64 मेगापिक्सल ISOCELL ब्राइट GW1 सेंसर को मई में पेश किया था। जहां कंपनी ने इस सेंसर की कैपेबिलिटी की जानकारी दी थी। इसमें फोर पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो 16 मेगापिक्सल का फोटो तैयार करती है। इसमें सेंसर में ट्रेटासेल तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही श्याओमी ने परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इसमें कई अपडेट भी किए हैं। फिलहाल इन अपडेट्स के बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है।

इसके अलावा अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह सेंसर रियल वर्ल्ड में कितने बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा और क्या यह आईफोन के सेंसर को पीछे छोड़ पाएगा या नहीं। हालांकि ज्यादा पिक्सल होना फोटो के अच्छे होने की गारंटी नहीं देता लेकिन श्याओमी ने अभी सेंसर के डिटेल जारी नहीं की है।

कंपनी द्वारा पोस्ट की गई सैंपल फोटो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्याओमी ने कैमरे में इसमें टॉप नॉच जूमिंग एबिविटी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद की जा रही है कि इसके कैमरा सेंसर में अल्ट्रा-पिक्सल मोड दिया जा सकता है जो पूरी 64 मेगापिक्सल की फोटो लेने में मदद करता है। श्याओमी इसमें ऐसी फंक्शन दे सकती है जिससे फोटो की क्वालिटी गवांए बिना इसे कम्प्रेस किया जा सके।

रियलमी भी बना रही है 64 मेगापिक्सल कैमरे वाला फोन



रेडमी की सबसे बड़ी कॉम्पिटीटर रियरमी भी 64 मेगापिक्सल कैमरे वाला फोन बनाने को लेकर काम कर रही है। रियलमी के सीईओ माधव सेठ ने सैंपल फोटो जारी करते हुए इसके बारे में जानकारी दी थी। रियलमी अपने 64 मेगापिक्सल वाले फोन को 2020 में लॉन्च कर सकती है।

रियलमी इंडिया के सीईओ माधव सेठ का ट्वीट

Here's a glimpse of what this realme prototype can do. Even compared it with some other flagship model in a more premium price segment. Buckle up and #DareToLeap to some real exciting camera experience this year. pic.twitter.com/kVgz9griQy