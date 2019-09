Dainik Bhaskar Sep 17, 2019, 12:02 PM IST

गैजेट डेस्क. चीनी कंपनी श्याओमी आज भारत में स्मार्ट लिविंग 2020 के तहत कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। इवेंट में एमआई बैंड 4, 65 इंच की एमआई टीवी समेत कई अन्य होम प्रोडक्ट लॉन्च होने की उम्मीद है। हाल ही में कंपनी ने इसका टीजर जारी किया जिसके मुताबिक श्याओमी वॉटर प्यूरीफायर भारत में लॉन्च करेगी। टीजर के मुताबिक कंपनी अपनी एमआई टीवी में नेटफ्लिक्स ऐप भी जोड़ेगी। इवेंट 12 बजे ले शुरू होगा, यूजर ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा यूट्यूब चैनल पर इवेंट लाइव देख सकेंगे। इन प्रोडक्ट की कीमत कितनी होगी इसकी जानकारी इनकी लॉन्चिंग के समय ही सामने आ पाएंगी। इवेंट में श्याओमी की मोशन एक्टिवेटेड नाइट लाइट्स भी लॉन्च हो सकती है।

एमआई बैंड 4

इवेंट में एमआई बैंड 4 को लॉन्च कर सकती है। इसे चीन में लॉन्च किया जा चुका है। चीन में इसके स्टैंडर्ड वैरिएंट की कीमत 1,700 रुपए है और एनएफसी वैरिएंट की कीमत 2,300 रुपए है।

उम्मीद की जा रही है कि इसे भारत में भी इसी कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। एमआई बैंड 4 में 0.95 इंच का कलर AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 120*240 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है।

इसमें 2.5 डी ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है। इसमें 6 एक्सिस एक्सीरेलोमीटर दिए गए हैं, जो रोजाना की शारीरिक गतिविधियों पर नजर रखते हैं।

इसमें साइकलिंग, एक्सरसाइज, रनिंग, स्विमिंग और वॉकिंग जैसी गतिविधियां शामिल है।

65 इंच एमआई स्मार्ट टीवी

अपनी 65 इंच डिस्प्ले साइज वाली स्मार्ट टीवी भारत में लॉन्च करेगी। यह कंपनी की अबतक की सबसे बड़ी स्मार्ट टीवी होगी।

वर्तमान में भारतीय बाजार में सबसे बड़ी टीवी 55 इंच एमआई टीवी 4 प्रो और एमआई टीवी 4 एक्स प्रो है।

एमआई की 65 इंच डिस्प्ले वाली टीवी में 4K स्मार्ट एलईडी पैनल देखने को मिलेगा।

एमआई वॉटर प्यूरीफायर

श्याओमी भारत में होने वाले इवेंट में अपने वॉटर प्यूरीफायर को ग्लोबली लॉन्च कर सकती है। इसे एमआई वॉटर प्यूरीफायर नाम दिया जा सकता है।

यह आरओ (रिवर्स ओसमोसिस) बेस्ड वॉटर प्यूरीफायर होगा।

इसमें चार चरण में पानी को प्यूरीफाई किया जाएगा, पहला पीपी कॉटन फिल्टर, दूसरा एक्टिविटेड प्री-फिल्टर, तीसरा आरओ फिल्टर और चौथा कार्बन फिल्टर।

इसमें वाई-फाई कनेक्टिविटी मिलेगी, जिसके मदद से इसे स्मार्टफोन ऐप के रियल-टाइम मॉनिटर किया जा सकेगा।

कंपनी का ऑफिशियल ट्वीट

Mi fans! Come September 17th, we will unveil a product that you have been waiting '4'. 🤗



Another blockbuster in the making from the house of Xiaomi. Get set for #SmarterLiving 2020!



RT 🔄 with your guesses. Am sure this is going to be easy. 😜😎#Xiaomi ❤️ pic.twitter.com/YvpPVXjrhJ — #MiFan Manu Kumar Jain (@manukumarjain) September 9, 2019

अब बलिदान नहीं देना होगा 🙌



Mi fans, you are going to love this. 😍 Unveiling on 17th Sept. at #SmarterLiving 2020.



RT with your favourite dialogue from a #Netflix show with #NetflixOnMiTV to show your excitement.#Xiaomi ❤️ #MiTV #1SmartTVBrand pic.twitter.com/MwEUh5JGGj — #MiFan Manu Kumar Jain (@manukumarjain) September 12, 2019

Mi fans, it's time to kickback, relax and let our upcoming #Xiaomi smart home device do all the work for you. We're dropping this beauty in 2 days time!



What do you think about this upcoming India-only device? Comment with #SmarterLiving 2020. pic.twitter.com/vnrq9y3JYk — Mi India for #MiFans (@XiaomiIndia) September 15, 2019